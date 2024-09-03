Почти 900 советников по воспитанию будут работать в школах Подмосковья в новом учебном году

Восемьсот девяносто пять советников директоров по воспитанию будут работать в школах Подмосковья в новом учебном году, сообщили в Московской областной Думе.

Как отметила председатель профильного комитета регионального парламента Линара Самединова, должность советника является достаточно новой в области — ее вели в 2022 году.

Главная задача таких специалистов — стать проводниками в воспитательной работе. Советники привлекают учащихся к участию в социальных проектах, работают со школьными медиацентрами, спортивными и театральными кружками, общественными организациями, родителями.