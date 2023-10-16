Школьникам Подмосковья расскажут о технологиях мессенджеров на новом «Уроке цифры»

Ребята изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут примерить на себя роли IT-специалистов, узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Они изучат устройство чат-ботов и смогут собрать собственного бота и создать стикерпаки.

Для участия в уроке нужно просто зайти на сайт проекта и выбрать в каталоге урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста. Приступить к занятиям можно в любое время.

Также VK проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. В них примут участие эксперты VK, Сферума, региональные представители Минцифры РФ и Минпросвещения РФ, а также представители российских IT-компаний.