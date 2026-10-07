Школьникам Подмосковья расскажут об ответственном использовании искусственного интеллекта

12 октября АО «ПФ „СКБ Контур“ и АНО „Цифровая экономика“ в рамках всероссийского просветительского проекта „Цифровой ликбез“ представят новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Тема третьего сезона участия компании в проекте — ответственное использование искусственного интеллекта.

Разработчик экосистемы для бизнеса СКБ Контур расскажет школьникам, как ИИ-помощники могут быть полезны в учебе и повседневной жизни, а также о рисках, которые таит в себе бездумное доверие к нейросетям. В основе урока — ключевые вопросы: чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками.

Главный герой нового видеоролика — стеснительный толстолобик Миша, которому проще общаться с ИИ-чатом, чем с людьми. Вместе с учителем и одноклассниками он разбирается, почему «галлюцинации» нейросетей, доброжелательность алгоритмов и эффект когнитивного аутсорсинга могут навредить, если не сохранять за собой ответственность за результат и забыть про ценность командной работы.

В доступной и увлекательной форме ребята узнают, как ставить задачи ИИ-помощнику так, чтобы он работал эффективно, а не подменял собой мышление.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями и педагогами, верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках информатики, ОБЖ и классных часах.