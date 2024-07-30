Сто три учителя получат выплаты за подготовку двух и более стобалльников в Подмосковье в этом году

Сто три подмосковных педагога получат выплаты в размере 150 тысяч рублей за подготовку двух и более выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ в Подмосковье в текущем году. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Также по сто тысяч рублей в этом году получат 66 подмосковных выпускников, которые набрали сто баллов по двум и более предметам ЕГЭ.

В 2024 году максимальный балл на ЕГЭ набрали 783 выпускника из Подмосковья, в том числе 209 ребят — по русскому языку, 179 — по литературе, 122 — по профильной математике, 97 — по физике, 59 — по английскому языку, 56 — по химии.

Более семи тысяч ребят окончили учебу в школах с отличием и с медалью «За особые успехи в учении».