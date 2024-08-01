Уникальный воспитательно-образовательный комплекс построили в Красногорске

Учреждение расположено в Павшинской пойме. Его площадь составляет около 25 тысяч квадратных метров. В составе комплекса — школа и детский сад. Садик рассчитан на 200 детей, начальная школа — на 600 человек, средняя — на 900.

Детсад рассчитан на двенадцатичасовое пребывание детей и общеразвивающую образовательную программу. В школе помимо стандартных помещений будут открыты кружок робототехники и ИТ-клуб.

В штате учреждения будет 170 человек, в том числе сто педагогов. Первых учащихся здесь примут в сентябре. С открытием комплекса будут разгружены уже действующие образовательные учреждения микрорайона.