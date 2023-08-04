В Ленинском округе Подмосковья построили детский сад на 340 мест
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области официально подтвердил окончание строительства детского сада в поселке Развилка Ленинского городского округа.
Трехэтажное дошкольное учреждение на 340 мест оснащено всем необходимым для интересного и творческого развития детей. Здесь просторные залы для спортивных и музыкальных занятий. На прилегающей территории игровые зоны оборудованы малыми формами и наземным покрытием, которое сильно снижает риск травм.
Всего в ЖК «Римский» предусмотрено четыре детских сада.
Ранее сообщалось, что подмосковный студент-винодел отличился на чемпионате «Профессионалы» в Крыму.