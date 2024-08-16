В Можайском округе восстанавливают церковь Воскресения Словущего

Над созданием проекта работала инициативная группа лиц по благословению Можайского благочиния. Документ одобрен руководством муниципалитета.

Состояние церкви, которая находится в 30 км от центра округа, не могло не привлекать внимание. Здание частично разрушилось. История церкви удивляет стойкостью людей, которые в разные исторические периоды находили силы и возможности ее восстанавливать. Все это время церковь находилась в разных состояниях. Населенный пункт, где она расположена, неоднократно был переименован. Инициатором современного благоустройства выступил Дмитрий.

«Много есть еще причин, по которым мы решили организовать восстановление церкви Воскресения Словущего в деревне Юрлово. Объединившись с батюшкой о. Ярославом и получив благословение благочинного Можайских церквей о. Иоанна, мы уже проделали неплохую подготовительную работу. Нами организована кампания по сбору необходимых средств и ресурсов для восстановления храма, и несколько меценатов уже откликнулись на наш призыв», — рассказал Дмитрий.

Жители оказывают посильную помощь: помогают доставлять песок, инициируют запросы о помощи в различные ведомства, молятся. Например, Марина Горячева предоставила фото из семейного архива, на котором запечатлен храм в 30-х годах прошлого века.

«С Божьей помощью уже завершен эскизный проект реконструкции нашего храма, в нем учтено буквально все, каждая деталь. В скором времени этот проект будет отправлен в соответствующие инстанции для согласования и утверждения», — отметил Дмитрий.

На текущей неделе эскиз был впервые продемонстрирован на приеме у главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева. Дмитрий благодарен за оказанное внимание со стороны Администрации муниципалитета.

«Власти обещали нам необходимое содействие в решении поставленных перед ними вопросов, на которые мы получили исчерпывающие ответ. Кроме широкой информационной поддержки, в том числе на всех имеющихся полях взаимодействия с местными предпринимателями, администрацией одновременно с нами будет подготовлен официальный запрос в Благотворительный фонд Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь. Будет также сформирована дорожная карта по восстановлению нашего храма. Участок земли, прилегающий к храму, будет расширен и поставлен администрацией на учет, так как в его нынешних границах дом для прихожан и настоятеля там поставить невозможно», — сообщил Дмитрий.

В сентябре 2027 года храму исполнится 300 лет. Дмитрий уверен, что к этому времени его территория будет благоустроена. Оказать помощь в его восстановлении может каждый. На официальном сайте храма указаны банковские реквизиты и номер карты.