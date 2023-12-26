В подмосковной Истре прошел муниципальный слет школьных лесничеств

Теоретический этап состоял из вопросов по пожарной безопасности, породам деревьев и зимующих птиц, а также по приборам и инструментам, которые используются при работе в лесу. Творческие работы, посвященные проблеме сбережения хвойных молодняков от незаконной рубки, оценивались не только жюри, но и всеми сотрудниками Истринского лесничества.

Победу одержала команда школьного лесничества «Первомай» из Первомайской школы. Как отметила старший участковый лесничий Истринского филиал ГКУ МО «Мособллес» Ирина Котенкова, в 2024 году эти ребята выступят в областном слете школьных лесничеств.