Закон о поддержке молодых педагогов приняли в Подмосковье

Закон о поддержке молодых педагогов приняли в третьем чтении в Подмосковье в рамках заседания Московской областной Думы в четверг. Об этом сообщается в социальных сетях регионального парламента.

Согласно документу, молодые педагоги, которые отправились в зону проведения СВО, по возвращении с фронта смогут сохранить свой статус «молодого специалиста». Это позволит им получить различные меры поддержки.

Помимо этого, планируется наделить статусом «молодой специалист» участников СВО, которые получили педагогическое образование. Для этого им требуется начать работать по специальности в течение года после возвращения с фронта.