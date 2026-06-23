«Здесь воспитывают будущее»: депутат Чаплин посетил Мендюкинскую школу и пообещал помочь с ремонтом

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин побывал с визитом в Мендюкинской средней школе. Парламентарий вручил благодарственные письма Госдумы всему педагогическому коллективу и особо отличившимся сотрудникам учреждения, передает портал REGIONS .

В ходе встречи преподаватели подняли несколько актуальных вопросов: состояние школьного здания, необходимость обновления учебного оборудования и поддержка ученических инициатив.

Как отметил Чаплин, Мендюкинская школа является центром населенного пункта — здесь не просто учат детей, а воспитывают будущее страны. Все озвученные проблемы депутат взял под личный контроль и пообещал работать над их решением в рамках новой народной программы «Единой России». Он также поблагодарил педагогов за преданность профессии и ежедневный труд.