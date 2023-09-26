Жители Подмосковья могут принять участие в блог-туре «В гостях у носителей языка». Его проводит Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке федерального агентства по делам национальностей.

Цель мероприятия – популяризация и продвижение родных языков народов России в молодежной среде через проведение медиаобразовательных мероприятий с языковыми активистами, выезд в блог-тур, неформальное общение и обмен опытом.

Тур пройдет с 24 по 27 октября в Республике Коми. Поучаствовать в нем могут жители в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или соцсети на родных языках. Для этого нужно до 30 сентября подать заявку. Подробная информация об условиях конкурсного отбора представлена на сайте проекта.

Победителей определят к 1 октября. Они получат возможность войти в команду языковых активистов, которая отправится в блог-тур в Республику Коми для знакомства с языковой культурой.