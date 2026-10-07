240 засоров на сетях водоотведения устранил Мособлводоканал за неделю

Мособлводоканал за неделю устранил 240 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Главной причиной образования пробок в трубах остается сброс в унитаз и раковину предметов, которые не предназначены для прохождения через канализационную систему. В основном это тряпичные изделия, влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные диски и строительный мусор.

В отличие от туалетной бумаги влажные салфетки и ткани, попадая в трубы, не растворяются, а цепляются за шероховатости и образуют плотные, тяжелые комки. Извлеченный из колодцев мусор может достигать веса до 10 килограммов.

Только за минувшую неделю из труб было извлечено более 2 тонн бытовых отходов, которые были отправлены в канализацию вместо мусорного ведра.

Механическая очистка с помощью классических тросов далеко не всегда помогает справиться с проблемой. Когда тампонада формируется на значительном удалении от колодца или имеет большой объем, ручного инструмента недостаточно. В таких случаях специалистам необходимо применять спецтехнику — каналопромывочные машины, которые под высоким давлением подают воду, буквально срезая и вымывая мусорную пробку. Если засор находится в коллекторе большого диаметра, к работе привлекаются илососные машины для откачки.