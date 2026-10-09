244 миллиона взыскал Мособлводоканал с организаций за нарушение сброса стоков

Сотрудники Мособлводоканала, в рамках работы по пресечению негативного воздействия промышленных объектов и защите очистных сооружений, с начала года совершили 576 инспекционных выездов к абонентам. По итогам проверки за сверхнормативный сброс опасных соединений предприятиям-нарушителям было начислено 244 миллиона рублей . Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Под постоянным наблюдением находятся свыше 6 тысяч юридических лиц, подключенных к централизованной канализации. Система работает на принципах прозрачной экономики, закрепленных Постановлением Правительства РФ.

Для поиска нарушителей специалисты Мособлводоканала уже год используют нейросетевой модуль, который берет на себя анализ тысяч протоколов лабораторных исследований.

Искусственный интеллект сопоставляет данные по разным точкам сброса и выявляет нетипичные химические маркеры. На основе этого анализа система формирует готовые списки потенциальных нарушителей с привязкой к конкретным муниципальным округам, точным адресам и сферам деятельности.

Кроме того, нейросеть помогает вычислять и теневой бизнес — компании, которые уклоняются от заключения официальных договоров или нелегально врезались в канализационные сети.