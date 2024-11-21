Арендную плату за участки в собственности Подмосковья увеличат с 2025 года

В регионе со следующего года будет повышена арендная плата за участки земли, которые находятся в областной собственности или госсобственность на которые не разграничена. Соответствующий закон был принят Московской областной Думой.

Так, базовый размер платы будет увеличен на четыре процента. В результате начисленная плата за следующий год составит почти двенадцать миллиардов рублей.

Базовый размер арендной платы необходим при создании прогноза консолидированного бюджета и проекта регионального закона о бюджете.