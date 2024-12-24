Аварийно-восстановительная служба Подмосковья подвела итоги работы за год

ГКУ МО «МОС АВС», подведомственная Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, подвела итоги работы за 2024 год. Специалисты проверили более 10 тысяч погонных километров теплопроводов в 57 округах и устранили почти 1,9 тысячи утечек.

С января оперативные группы совершили 5,9 тысячи выездов, в том числе три с половиной тысячи выездов для гидроиспытаний.

Благодаря слаженной работе системы обводнения торфяников на площади 73 тысячи гектаров удалось полностью избежать возгораний. Для поддержания безопасности было перекачано почти пять миллионов кубометров воды.

В следующем году планируется передать аварийной службе дамбу, расположенную в Дубне, а также открыть новый филиал в Наро-Фоминске.