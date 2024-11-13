Автоматизированная система «Мострансавто» с начала года провела более двух миллионов медосмотров водителей

Автоматизированная система АО «Мострансавто» с начала года провела свыше двух миллионов медосмотров водителей, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала осеннего периода на предприятии было проведено более 609 тысяч автоматизированных медицинских осмотров.

Состояние здоровья водителей перед и после рейсов проверяют 160 специальных комплексов. Они проводят измерения показателей здоровья по ключевым параметрам: температура тела, уровень артериального давления, показатель пульса, наличие признаков опьянения.

Полученные данные передаются инспектору, который решает, можно ли допустить сотрудника к выполнению рейса.