Автоматизированная система «Мострансавто» с начала года провела более двух миллионов медосмотров водителей
Фото: [Минтранс МО]
Автоматизированная система АО «Мострансавто» с начала года провела свыше двух миллионов медосмотров водителей, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала осеннего периода на предприятии было проведено более 609 тысяч автоматизированных медицинских осмотров.
Состояние здоровья водителей перед и после рейсов проверяют 160 специальных комплексов. Они проводят измерения показателей здоровья по ключевым параметрам: температура тела, уровень артериального давления, показатель пульса, наличие признаков опьянения.
Полученные данные передаются инспектору, который решает, можно ли допустить сотрудника к выполнению рейса.