Более 1,3 тыс. камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в сентябре
В Подмосковье за месяц установили еще 1,3 тыс. камер системы «Безопасный регион»
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье в сентябре установили еще более 1,3 тыс. камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Наибольшее число новых камер появилось в Одинцове, Ленинском, Богородском, Орехово-Зуеве, Химках, Павловском Посаде и Пушкине.
Всего система «Безопасный регион» охватывает около 176,6 тыс. камер. Благодаря видеонаблюдению в регионе за месяц раскрыли 356 преступлений и составили 328 протоколов за административные правонарушения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обеспечении безопасности жителей.