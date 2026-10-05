Более 1,3 тыс. консультаций для жителей провел Мособлводоканал по единой телефонной линии

В сентябре текущего года единый контакт-центр Мособлводоканала обработал 1 384 обращения от жителей Московской области. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

География охвата службы включает восточный сектор области и прилегающие территории: Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский городские округа, а также Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский Воскресенск, Шатуру и Чехов.

Единый номер функционирует 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Операторы службы не просто фиксируют звонки, а проводят полноценные консультации. В их компетенцию входит широкий спектр тем: от пошагового алгоритма технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения до заявок на устранение засоров. Диспетчеры также помогают разобраться в квитанциях, объясняют нормативы потребления и дают практические советы по водообеспечению.

Если дистанционных рекомендаций недостаточно, информация о заявке в режиме реального времени передается дежурной смене ремонтно-восстановительных бригад. Специалисты оперативно выезжают по адресу заявки. На объекте выявляют причину сбоя и незамедлительно приступают к работам.

Обратиться с интересующими вопросами можно по номеру 8 (800) 222-02-05.