Более 170 млрд рублей направят на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» в 2025 году

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Фото: [Медиасток.рф]

Сто семьдесят пять миллиардов рублей будет направлено на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в следующем году. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

На обеспечение жителей льготными медикаментами заложили свыше 31 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году мера поддержки коснется порядка 673 тысяч человек.

Примерно четверть миллиарда направят на проведение расширенного неонатального скрининга. Обследование позволяет выявить у детей редкие заболевания до развития их симптомов.

Более 3,2 миллиарда рублей направят на выплату врачам ежемесячной компенсации аренды жилья. Меру поддержки получат более четырнадцати тысяч специалистов.

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