Более 200 человек проходят программу профпереподготовки «Мострансавто» в этом году

Двести сорок два человека проходят программу профессиональной переподготовки АО «Мострансавто» в этом году, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них в процессе обучения 55 человек. Еще 91 человек готовится к сдаче экзамена. Шестьдесят пять человек уже получили права и трудоустроились. Не окончил обучение 31 человек.

Предприятие организует бесплатное обучение для всех желающих получить водительские права категории D и начать работать водителем автобуса. На время обучения выплачивается стипендия. По завершении программы необходимо сдать экзамен. Успешная сдача позволит трудоустроиться в компанию.

Пройти обучение могут и женщины, и мужчины. Обязательные требования — возраст от 21 года и наличие водительских прав категорий B или C. Подать заявку на участие в программе можно по почте rabota@mtamo.ru или по телефону +7 (903) 161-92-91.