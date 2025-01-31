Более 5,6 тыс. процедур ЭКО провели в Московской области в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года жительницам провели свыше 5,6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения, сообщили в Московской областной Думе. В результате родились 1,7 тыс. детей.

Как отметили в парламенте региона, в этом году в области планируется довести число таких процедур до 7 тыс. Также в планах — создание системы контроля результатов ЭКО. Речь идет об автоматизированном отчете всех медучреждений, включая частные.

В регионе прохождение процедуры ЭКО доступно в рамках обязательного медицинского страхования по квоте. Для этого нужно обратиться в женскую консультацию по месту своего жительства. После этого потребуется пройти обследование.