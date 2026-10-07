Более 6 тыс. звонков от жителей Подмосковья поступило в Контакт-центр Мособлдумы за год
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Московская областная дума подвела итоги работы Контакт-центра за год. Сервис заработал 7 октября 2025 года.
«За год работы в Контакт-центр поступило свыше 6 тыс. входящих звонков. Обращения поступили от 2,8 тыс. заявителей. Чаще всего граждане звонили, чтобы записаться на личный прием к депутату – таких запросов было 1310», – отметил первый заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.
В топе самых частых обращений – вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта, устранения аварийных ситуаций.
Единый номер Контакт-центра: 8 (495) 594-94-94