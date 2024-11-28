Более 60 гектаров леса расчистили в Подмосковье в этом году в рамках экологической акции

Свыше 60 гектаров лесных участков расчистили от мусора и сухостоя в Подмосковье в этом году в рамках экологической акции «Чистый лес», передает Московская областная Дума.

В этом году акция стартовала 25 мая в Балашихе, в ней приняли участие более ста человек.

По итогам субботников в 25 округах региона в порядок привели 29 участков леса площадью более 60 гектаров. В общей сложности было вывезено более 900 кубометров валежника. Общее число участников акции превысило 1,6 тысячи человек.

Как отметили в Мособлдуме, основной целью подобных субботников является очистка леса. Однако, не менее важно научить жителей определять валежник и в дальнейшем правильно его собирать.