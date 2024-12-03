Более 60 регионов России представили свою культуру на Международном форуме в Коломне

Шестьдесят семь регионов презентовали свою культуру на Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Мероприятия форума состоялись в Коломне, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

На базе Дворца культуры «Коломна» была организована выставка, на которой представили результаты городских этнокультурных проектов. Также там подвели итоги фольклорных экспедиций.

Кроме того, в рамках мероприятия представили фильм «Волчье. Дорога из песка», выступили творческие фольклорные коллективы со всей страны. В завершение состоялся спектакль «Марфа Иванова».