Более 600 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья с начала октября
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
С начала октября 2026 года сотрудниками Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за неправильную парковку во дворах региона привлечено к административной ответственности 622 собственника транспортных средств. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 048 000 рублей.
Наибольшее число нарушителей зафиксировано в следующих городских округах:
-Ленинский — 198
-Орехово-Зуево — 58
-Балашиха — 52
Сообщить о нарушении жители могут через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Для этого нужно записать видео, на котором будет видна зона парковки, а также номер автомобиля.