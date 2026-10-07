Более 90 профилактических работ на канализационных насосных станциях провел Мособлводоканал в сентябре

За первый осенний месяц специалисты Мособлводоканала в рамках утвержденного графика выполнили 96 плановых работ на канализационных насосных станциях. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Плановые работы на станциях включают в себя широкий спектр задач — от рутинной механики до сложного монтажа:

- очистка насосных агрегатов. Стоки содержат песок, мелкий бытовой мусор, влажные салфетки и жировые отложения. Со временем этот налет снижает производительность оборудования и может привести к сбою. Специалисты очищают рабочие колеса насосов, освобождая их от любых наслоений;

- обслуживание запорной арматуры. На трубах установлены задвижки, которые позволяют изолировать любой участок сети для ремонта. Мастера проверяют их подвижность, набивают сальниковые уплотнения и смазывают узлы, чтобы в случае необходимости перекрыть поток стоков за считанные минуты;

- замена сальников и уплотнителей. Это критически важный этап технического обслуживания. Сальники обеспечивают герметичность вращающихся валов насосов. Со временем уплотнители изнашиваются. Если их вовремя не заменить, сточные воды начнут просачиваться в электродвигатель, что неизбежно приведет к короткому замыканию и выходу агрегата из строя.

Кроме того, проводится замена и капитальный ремонт оборудования. На место старых агрегатов устанавливают новые, более энергоэффективные модели. Параллельно производится замена участков напорных трубопроводов, изношенных за годы службы.