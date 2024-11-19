Более двух миллиардов рублей направят на соципотеку в Подмосковье в 2025 году

Около 2,2 миллиарда рублей направят на реализацию программы соципотеки в Подмосковье в следующем году. Об этом говорится в сообщении Московской областной Думы.

Программа реализуется с 2016 года. В 2024-м в ее рамках будет выдано 295 сертификатов.

Ожидается, что в следующем году в регионе свидетельства на соципотеку получат 296 человек. На оплату первоначального взноса за жилье направят 1,3 миллиарда рублей.

Еще 755 миллионов рублей направят на компенсацию на погашение основной задолженности по кредиту для 3,4 тысячи человек, получивших субсидии в 2016-2025 годах.