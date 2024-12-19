Более тысячи несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье за год

Более тысячи несанкционированных навалов мусора ликвидировали в Подмосковье за год, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Всего за отчетный период в регионе выявили 1005 нелегальных свалок. В их число вошли 90 неликвидированных свалок с 2023 года. В целом в регионе устранили 1035 навалов.

Помимо этого, в области продолжают приводить в порядок территории зон отдыха у водоемов. С начала года в округах провели свыше 5 тысяч мероприятий по уборке.