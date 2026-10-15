Больницам Подмосковья с начала года передали более 230 единиц эндоскопического оборудования
Оборудование для эндоскопии на ₽2 млрд закупили для больниц Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Больницам Подмосковья с начала 2026 года передали 231 единицу эндоскопического оборудования. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили более ₽2 млрд. До конца года планируется поставить еще 17 единиц оборудования.
Учреждения получили современные видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы. Технику передали 40 организациям.
«Современное эндоскопическое оборудование дает возможность повысить качество диагностики, что особенно важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выполнять малоинвазивные операции, способствующие более быстрому восстановлению пациентов», — отметил Забелин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.