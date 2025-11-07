Бывший губернатор Подмосковья Борис Громов отмечает день рождения

Громов родился 7 ноября 1943 года в Саратове. Окончил Ленинградское общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова в 1965 году, Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1972 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова в 1984 году с золотой медалью.

Трудовую деятельность начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 году. Последовательно прошел все должности от командира мотострелкового взвода до заместителя Министра обороны РФ (генерал-полковник с 1989 года)

С 1972 по 1986 годы – командир мотострелкового батальона, командир мотострелкового полка, командир 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане, заместитель командующего 38-й общевойсковой армией, командующий 28-й общевойсковой армией.

С 1987 по 1989 годы – командующий 40-й общевойсковой армией в Афганистане. С 1989 по 2000 годы – руководящая работа в Министерстве обороны РФ. С 2000 по 2012 годы – губернатор Московской области (проработал в должности три срока). С 2012 по 2013 годы – представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Правительства Подмосковья.

Член КПСС с 1966 года. С 1989 по 1991 годы – кандидат в члены Центрального Комитета КПСС. В 1989 году – народный депутат СССР. В декабре 2003 г. вошел в состав президиума Государственного совета РФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва.

Инициатор создания и бессменный председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

Постановлением губернатора Московской области от 31 мая 2012 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».