Четыреста предприятий Подмосковья стали участниками федерального проекта «Производительность труда»

В Московской области уже 400 предприятий стали участниками федерального проекта «Производительность труда». Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

400-м участником проекта стало ООО «ВиолетПласт» из Серпухова. Более десяти лет предприятие выпускает товары для дома из пластика и металла под торговой маркой VIOLET. Продукция поставляется по всей России и в страны СНГ.

«Число участников проекта продолжает расти: только с начала 2026 года в Московской области к проекту присоединились более 70 компаний Рост выработки на предприятиях, оптимизировавших свою работу в рамках проекта, в среднем составил 57%, на 34% в среднем снизилось время протекания процессов и на 32% сократилось незавершенное производство», – рассказала Зиновьева.

Компании, ставшие участниками федерального проекта, представляют различные сферы: промышленность, логистику, туризм, а также сферу услуг.