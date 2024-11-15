Четырнадцать скверов благоустроят в Подмосковье в этом году

Благоустройство четырнадцати скверов завершится в Подмосковье в текущем году, передает Московская областная Дума. Еще в 19 скверах работы проведут в следующем году.

Территории благоустраивают в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». На ее реализацию выделили более 1,1 миллиарда рублей, в том числе 847 миллионов из областного бюджета.

В 11 скверах работы уже завершились. В их числе — сквер, расположенный на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. О благоустройстве территории ранее просили жители. На проведение работ выделили 129 миллионов рублей. Из них 87 миллионов — из регионального бюджета.