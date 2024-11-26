Деревня Таширово может стать населенным пунктом воинской доблести

Деревня Таширово в Наро-Фоминске может стать населенным пунктом воинской доблести. Предложение от муниципального Совета депутатов рассмотрят в Московской областной Думе.

Почетное звание присваивают населенным пунктам, на территории которых во время Великой Отечественной войны шли сражения. В Таширово такие бои шли в период обороны Москвы.

«Присвоение почетного звания будет напоминать будущим поколениям о великом подвиге, который был совершен на этой земле, позволит увековечить память защитников Отечества», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании, которое состоится в четверг.