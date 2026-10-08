Для усадьбы Соллогуба в городе Серпухове утверждены границы и режим использования территории

На объекте запрещается: любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек; хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению внешнего облика; самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений; изменение исторической планировочной структуры; благоустройство, связанное с изменением исторического облика; размещение любых рекламных конструкций; установка на фасадах и крышах кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи; установка вышек и антенн сотовой связи; прокладка дорог и организация автостоянок; прокладка наземных инженерных коммуникаций; динамическое воздействие на грунты от транспорта и производства работ различного типа; проведение всех видов земляных работ без археологической разведки.

История дома тесно связана с общественной жизнью города. В 1871 году Солодовниковы продали его Самариным, передавшим здание Серпуховскому благотворительному обществу. В 1873 году усадьба перешла графине Марии Соллогуб, открывшей здесь приют и училище для белошвеек (для чего здание было частично перестроено). В советское время после национализации в доме размещались учебные заведения: сначала медицинское училище, а затем — пятый корпус Губернского профессионального колледжа. Несмотря на многочисленные перестройки, усадьба сохранила общую композицию конца XVIII века и остается одним из ключевых памятников серпуховского классицизма.