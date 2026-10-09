Дмитровский, Истра и Рузский – лидеры по темпам ликвидации свалок

«Напомню, что по итогам первого полугодия удалось снизить количество свалок на 64 процента, по сравнению с январем-июлем прошлого года, - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – По итогам восьми месяцев темпы сохраняются, ТОП муниципалитетов остается неизменным. На сегодняшний день лидером остается Дмитровский, где с начала года убрали уже 29 свалок, далее следует Истра – 25 и Рузский – 21. Также неплохо работают в этом направлении в Орехово-Зуево, где убрано 20 свалок».

В ряде муниципалитетов с начала года не ликвидировали ни одной свалки. Такая информация есть по Солнечногорску, Химкам и Кашире. Глава Минэкологии призвал глав муниципальных образований усилить работу. На сегодняшний день в Подмосковье остаются неубранными 59 свалок.