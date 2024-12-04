Дома культуры Подмосковья подготовили более 4 тысяч новогодних мероприятий

Подмосковные дома культуры готовы к празднованию Нового года. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, программа уже стартовала в 887 учреждениях.

В общей сложности в домах культуры состоится свыше четырех тысяч праздничных мероприятий. Часть из них проведут на благотворительной основе.

На утренники и праздники пригласят семьи участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально незащищенных групп населения.

При оформлении учреждений использовали свыше двух тысяч километров гирлянд, порядка ста тысяч елочных игрушек, более тысячи световых инсталляций, полторы тысячи елок, пять сотен снеговиков и три сотни бантов.