Двадцать семь плоскостных спортивных сооружений введут в Подмосковье в ближайшие два года

Двадцать семь новых плоскостных спортивных сооружений введут в Подмосковье в ближайшие два года. Об этом сообщили в Московской областной Думе. Двенадцать объектов построят в 2025 году, пятнадцать — в 2026-м.

В этом году будет введено шестнадцать таких сооружений. Из них уже открыли два стадиона, две хоккейные площадки, две спортивные площадки и один воркаут. Еще девять объектов сдадут до конца года. В их числе — восемь стадионов и одна хоккейная площадка.

До конца этого года в регионе сдадут стадион для регби в Щелково и два ФОКа в Бронницах и Раменском. Ранее ввели ФОК в Можайске. В следующем году обновят спортивную школа в Клину, стадион «Спартак» в Луховицах и спортивный комплекс «Старт» в Реутове. Также построят ФОК с бассейном в Лобне.

В программу капремонта спортивных сооружений на текущий год включено девять объектов. На одном из них работы уже завершены — это стадион «Старт» в Богородском округе. До конца года завершится капремонт бассейна «Бриз» в Дмитрове, спорткомплекса «Орион» в Балашихе, спорткорпуса в Ступино, спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске, а также стадионов «Авангард», «Чайка» и «Гидросталь» в Коломне, Королеве и Чехове. В следующем году проведут капремонт на восьми объектах.