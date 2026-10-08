Две новые котельные обеспечат теплом и горячей водой детский санаторий в Коломенском округе

Для детского бронхолегочного санатория «Озерский» завершают строительство двух источников теплоснабжения. Они обеспечат отопление и горячее водоснабжение зданий учреждения. Готовность обоих объектов достигла 99%, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы ведутся по региональной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Площадь объектов – 50 и 53 кв. м. Оба здания одноэтажные. Каждая котельная состоит из двух готовых блок-модулей с оборудованием для выработки тепловой энергии. Также предусмотрены помещения для дизельных генераторов.

Строительство началось в июне 2025 года, завершить работы планируют до конца октября 2026 года.