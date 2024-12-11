Двести библиотек Подмосковья предоставляют доступ к ресурсам Президентской библиотеки

Двести подмосковных библиотек могут предоставить доступ к ресурсам Президентской библиотеки, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В Президентской библиотеке хранится огромное количество оцифрованных документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку.

Наиболее значимой коллекцией является коллекция, связанная с Конституцией. Она охватывает тексты конституций российского государства разных исторических эпох, начиная с 1918 года.

На сайте библиотеки доступна виртуальная экскурсия. В ее рамках можно увидеть Инаугурационное издание Конституции РФ. Это специально изготовленный единственный экземпляр Конституции, который всегда хранится в библиотеке Администрации Президента. Его используют только на церемонии инаугурации.