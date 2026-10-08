Энергетики провели уроки электробезопасности для школьников Павловского Посада и Егорьевска

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают осенний сезон образовательных занятий по электробезопасности для юных жителей Подмосковья. В начале октября специалисты Павлово-Посадского филиала компании организовали открытые уроки под названием «Электричество — не игрушка!» для учащихся школ в Павловском Посаде и Егорьевске. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В общей сложности участниками интерактивных мероприятий стали 55 ребят. Занятия направлены на профилактику детского электротравматизма и формирование культуры грамотного обращения с энергоресурсами на улице и в быту.

В Павловском Посаде энергетики встретились с учениками второго класса средней общеобразовательной школы № 10 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР В.Ф. Быковского. Занятие посетили 28 второклассников. Специалисты компании в доступной форме рассказали детям о пользе и скрытых рисках электрического тока. Школьники узнали, почему строго запрещено приближаться к трансформаторным подстанциям, подниматься на опоры линий электропередачи и прикасаться к оборванным проводам. Особое внимание работники Павлово-Посадского производственного отделения уделили значению предупреждающих знаков и правилам использования электроприборов дома.

В Егорьевске аналогичный познавательный урок организовали работники Егорьевского сетевого участка. Обучающее мероприятие провели для 27 пятиклассников школы № 10. Ребятам наглядно объяснили физическую природу электричества, алгоритмы поведения при возникновении нештатных ситуаций и порядок вызова экстренных служб. В ходе практической части занятия учащиеся смогли детально рассмотреть и примерить профессиональные средства индивидуальной защиты электромонтеров — диэлектрические перчатки, боты и защитные каски.