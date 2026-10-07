Энергетики расчистили более 7,7 тыс. га охранных зон ЛЭП в Подмосковье с начала года

С начала текущего года специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчистили более 7,7 тыс. гектаров охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности в Московской области. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Наибольший объем работ выполнен в округах: Солнечногорск — 215 га, Талдомский — 163 га, Наро-Фоминский — 156 га, Луховицы — 142 га, Серпухов — 126 га, Пушкинский — почти 12 га.

Всего в 2026 году компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» было запланировано расчистить 7841,5 гектара охранных зон рядом с линиями электропередачи в Подмосковье. Большая часть мероприятий по опиловке традиционно была выполнена в весенние и летние месяцы.

В ходе работ также проводится утилизация и вывоз порубочных остатков. Специалисты строго соблюдают требования природоохранного законодательства, а также следят за тем, чтобы расчистка не наносила ущерба зеленым насаждениям за пределами охранных зон.

Работа по расчистке охранных зон линий электропередачи будет продолжена до конца года в соответствии с утвержденными планами.