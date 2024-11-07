Еще более двухсот объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье

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Фото: [Пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО]

На прошлой неделе на земельно-имущественные торги в Подмосковье выставили 202 объекта. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них были 150 земельных участков в аренду, 40 — на продажу, семь нежилых помещений в аренду, три — на продажу, один объект водопользования и один участок недр местного значения. Так, например, в Богородском можно арендовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 30 соток в деревне Горки. Срок аренды составляет 20 лет, начальная цена — 275 352 рублей в год.

Напомним, что торги проводятся в электронной форме, подобрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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