«Хвостатые пассажиры»: напоминаем о правилах перевозки домашних животных

Напоминаем пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, при поездках с питомцами необходимо соблюдать установленные требования, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров, а также поддерживать чистоту в салоне.

Небольших домашних животных, в том числе кошек, собак декоративных пород и птиц, разрешается перевозить бесплатно. Маленьких собак можно держать на руках, а кошек и птиц необходимо размещать в специальных переносках. При этом сумма длины, ширины и высоты переноски не должна превышать 120 см.

Для собак средних и крупных пород действуют отдельные требования. Их необходимо перевозить в намордниках и на коротких поводках. Провоз таких животных оплачивается по тарифам, установленным для ручной клади.

«Комфорт в общественном транспорте складывается из простых вещей. Когда владелец животного заранее готовит переноску или намордник, поездка проходит спокойно для всех. Такая предусмотрительность делает дорогу комфортнее для каждого пассажира», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском сообщении стоимость провоза составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния поездки: 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 км включительно и 219 рублей — свыше 50 км.

Собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с нарушениями зрения, перевозятся бесплатно. При этом животное должно находиться в наморднике, на поводке и иметь специальный опознавательный знак.