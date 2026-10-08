Игорь Брынцалов посетил новый детский сад в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов , врио главы Балашихи Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров посетили новый детский сад «Сказка» в микрорайоне «Алексеевская роща». Дошкольное учреждение открыло свои двери для воспитанников 1 сентября этого года.

«Долгожданный детский сад в Алексеевской Роще – много было по этому поводу обращений. Хочется сказать большое спасибо строителям за то, что все сделали в срок. Сад входит в образовательный комплекс и на сегодняшний день он полностью укомплектован», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

Дошкольное отделение №43 школы №26 имени Героя РФ В.Н. Никишина строилось два года. Сегодня в саду открыто 10 групп, в которые зачислены 380 детей. Строительство нового объекта образования позволило существенно сократить очередность в микрорайоне для семей с детьми от 2 до 7 лет.

В здании созданы все условия для досуга малышей: музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и полноценный пищеблок. Особое внимание уделили и благоустройству территории: оборудованы спортивные площадки с качелями, а покрытие сделано мягким для безопасности подрастающего поколения.

Строительство и капитальный ремонт объектов образования – один из приоритетов в работе, направленной на комплексное развитие Подмосковья. В этом году в области появятся 22 детских сада. В программу капремонта вошли 34 дошкольных учреждения.