Игорь Даниленко: автопарк подмосковных МБУ увеличился на 15% перед зимним сезоном

Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий региона завершают масштабную работу по подготовке к работе зимой. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во всех МБУ прошли выездные обследования. Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оценил состояние коммунальной техники, наличие договоров на наличие уборочного инвентаря и спецодежды, противогололедных материалов, а также укомплектованность штата.

«По прогнозам синоптиков зима в этом году обещает быть снежной, поэтому уже сейчас мы оптимизируем все рабочие процессы. Продолжаем активно внедрять в работу ИИ-технологии. Наш Центр содержания территорий в зимний период станет основным инструментом принятия решений. Он работает с мая этого года и за это время показал свою эффективность. Основной показатель — снижение количества обращений жителей. Зимой центр будет отслеживать погоду каждые три часа, в режиме реального времени мы сможем формировать задания для МБУ в части выхода техники и дворников, контролировать работу будем через Яндекс.Вектор, а также камеры видеонаблюдения. Для усиления ручной уборки при пиковых снегопадах планируем задействовать сервис «Яндекс.Смена», — отметил глава ведомства Игорь Даниленко.

Приоритетное направление в рамках подготовки МБУ — увеличение автопарка спецтехники. В 2026 году закуплено порядка 680 единиц — автопарк региона вырос на 15%.

Больше всего техники закупили муниципалитеты, которые в этом году переходят с подряда на собственные силы. В таком формате в регионе обслуживается уже 70% территории. В этом году планируется завершить переход еще в пяти округах: Богородский, Домодедово, Мытищи, Солнечногорск и Электросталь. Полный переход всех муниципалитетов завершится в 2028 году.

Положительная динамика наблюдается и в части обеспечения учреждений специалистами. Численность дворников, водителей и механизаторов увеличилась с 12 250 до 14 600 человек. За 2026 год укомплектованность штата подмосковных МБУ выросла с 87% до 92%.