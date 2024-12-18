Итоги реализации программы капремонта в 2024 году подвели в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, с начала года работы провели в более чем трех тысячах домов.

В частности, в порядок привели кровли в 823 домах, фасады — в 304, газовое оборудование — в 1028, водоснабжение, электропроводку и водоотведение — в 553. Также были отремонтированы 533 лифта.

В целом с начала реализации программы в 2014 году ремонт провели в восемнадцати с половиной тысячах домов. Это более 40% от общего числа МКД Подмосковья. В результате жилищные условия улучшились у трех с половиной миллионов жителей.

На следующий год запланирован ремонт в 3,6 тысячи домов. В том числе планируется установить более 350 новых лифтов, заменить 1,6 тысячи кровель, привести в порядок шесть сотен подвалов и фундаментов, заменить газовое оборудование в 575 МКД.