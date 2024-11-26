К двум годам колонии приговорили жителя Долгопрудного за грабеж
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К двум годам колонии приговорили жителя Долгопрудного, похитившего ноутбук в магазине. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Мужчина пришел в магазин электроники, взял со стеллажа ноутбук за 90 тысяч рублей и положил его в пакет. Продавец попытался остановить похитителя, но тот проигнорировал его требования и скрылся.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее житель уже неоднократно был судим.