К двум годам колонии приговорили жителя Долгопрудного за грабеж

К двум годам колонии приговорили жителя Долгопрудного, похитившего ноутбук в магазине. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Мужчина пришел в магазин электроники, взял со стеллажа ноутбук за 90 тысяч рублей и положил его в пакет. Продавец попытался остановить похитителя, но тот проигнорировал его требования и скрылся.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее житель уже неоднократно был судим.