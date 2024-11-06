К семи годам колонии приговорили мужчину, который грабил женщин в Балашихе

К семи годам колонии приговорили мужчину, который нападал на женщин в Балашихе и грабил их. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, летом текущего года злоумышленник напал на женщину на лестничной площадке многоквартирного дома. Он соврал с потерпевшей золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет. Общая сумма ущерба, причиненного жительнице, превысила 36 тысяч рублей. Кроме того, женщина получила травмы.

Через несколько дней злоумышленник напал еще на двух женщин и сорвал с них ювелирные украшения общей стоимостью более 88 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.