К семи годам колонии приговорили мужчину, который грабил женщин в Балашихе
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К семи годам колонии приговорили мужчину, который нападал на женщин в Балашихе и грабил их. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, летом текущего года злоумышленник напал на женщину на лестничной площадке многоквартирного дома. Он соврал с потерпевшей золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет. Общая сумма ущерба, причиненного жительнице, превысила 36 тысяч рублей. Кроме того, женщина получила травмы.
Через несколько дней злоумышленник напал еще на двух женщин и сорвал с них ювелирные украшения общей стоимостью более 88 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.