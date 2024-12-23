К восьми с половиной годам колонии приговорили женщину за сбыт наркотиков в Подмосковье
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В Красногорске женщину, которая распространяла наркотики на территории Подмосковья, приговорили к восьми с половиной годам колонии. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, женщина вместе с сообщником оптом закупила партию наркотиков и распространила их на территории региона посредством тайников-закладок.
Преступную деятельность гражданки пресекли. Из незаконного оборота было изъято девятнадцать свертков с запрещенным веществом.
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.