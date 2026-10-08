Качество водоснабжения улучшится для 50 тыс. жителей Климовска за счет модернизации водовода по федеральному проекту

В подмосковном Подольске завершена реконструкция участка водовода, подающего ресурс от артезианских скважин Кленово‑Чегодаевского водозаборного узла в многоквартирные дома 50 тыс. жителей Климовска. Мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» . Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сеть эксплуатировалась с 1953 года. Изначально она была выполнена в две нитки из стальных труб диаметром 500 мм. Из‑за значительного износа инфраструктура требовала обновления — и теперь ключевой участок приведен в соответствие с современными стандартами надежности.

Специалисты заменили изношенные коммуникации на современные трубы из полиэтилена низкого давления. Протяженность обновленного участка составила более 9 км.

При реализации проекта учитывались сложные условия: трасса отличалась высокой обводненностью и проходила через лесной массив.

В 2027 году по государственной программе проведут реконструкцию следующего участка — от деревни Лучинское до ВНС «Товарная».